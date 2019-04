Sandvolleyball: Mol/Sørum tapte kvartfinalen i Kina

ntbsport

Spanjolene Pablo Herrera og Adrian Gavira vant 2-1 i en jevn og spennende kvartfinale etter settsifrene 18-21, 21-18, 17-15.

– Det var stort for oss, for de tre siste gangene vi møtte nordmennene slo de oss lett. Første sett var som det pleier, men vi hevet oss i de to neste og greide endelig å slå dem, sa Herrera ifølge fivb.com.

Den spanske duoen spilte seg fram til søndagens finale med tre seirer lørdag. I semifinalen ble Cherif Younousse/Ahmed Tijan fra Qatar slått 2-0. Søndag venter russiske Oleg Stojanovskij/Vjatsjeslav Krasnilnikov i finalen.

Tidligere lørdag slo Mol/Sørum tyskerne Julius Thole og Clemens Wickler med 2-1 i åttedelsfinalen. Det norske paret var forrige sesongs store navn i sandvolleyballen og tok seg til cupspillet i Xiamen med to strake seirer i gruppespillet.

Mol har vært ute en stund på grunn av vondt kne, men han var friskmeldt til turneringen i Kina. Det endte med delt 5.-plass, 480 rankingpoeng og 6000 dollar i premiepenger.

