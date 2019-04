Kolbotn med ny snuoperasjon som ga full poengpott

ntbsport

Fart jaktet sesongens første seier og fikk en flott start på kampen hjemme mot Kolbotn da Julie Blakstad scoret fra straffemerket etter tolv minutter.

Kolbotn lå i forrige kamp under med to mål mot Sandviken, men slo tilbake og vant 3-2. Karina Sævik klarte å utligne kort etter hvilen, men Natalie Granvang Nilsen sendte Fart i ledelsen igjen fire minutter senere. Nora Eide Lie tente imidlertid et nytt håp for gjestene med sin utligning til 2-2 etter snau times spill.

Sævik ble den store helten da hun med sitt annet mål for kvelden satte 3-2. Etter at fem kamper er unnagjort står Kolbotn med sju poeng, mens Fart fortsatt bare har ett poeng.

Lyn klatret takket være to mål fra Linn Huseby to plasser på tabellen da Stabæk ble slått 2-0. Huseby satte sitt første mål på straffe etter 26 minutter og fastsatte resultatet seks minutter før slutt. Det var hovedstadslagets tredje seier for sesongen.

Det gamle storlaget Stabæk har sanket bare ett poeng på sine fem første kamper og deler jumboplassen med Hamar-laget Fart.

