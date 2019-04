Kings Bournemouth reddet poeng i målshow

ntbsport

Et Bournemouth-mannskap med King fra start snudde Southamptons tidlige 1-0-ledelse til 2-1 etter scoringer av Ryan Gosling og Callum Wilson. Etter pause var det imidlertid hjemmelagets tur til å hente fram en sterk snuoperasjon.

James Ward Prowse gjorde sitt sjuende ligamål for sesongen da han satte inn 2-2, og midtveis i omgangen var Southampton igjen foran da Matt Targett stanget inn 3-2-målet. Det så lenge ut til å bli matchavgjørende, men fire minutter før slutt pirket Callum Wilson inn sitt annet mål for dagen.

Det ene poenget betyr at Southampton én gang for alle er ute av nedrykksstriden i Premier League. Også Bournemouth er sikret fornyet kontrakt på øverste nivå i engelsk fotball.

Joshua King spilte hele lørdagens kamp, men noterte seg ikke for målpoeng.

Stygg skade

Cardiff kunne på sin side legge press på Brighton i nedrykksstriden med seier mot allerede nedrykksklare Fulham lørdag, men maktet ikke det. I stedet ble Ryan Babel matchvinner for Fulham med et praktfullt skudd i et oppgjør som samtidig vil bli husket for noe annet enn resultatet.

I første omgang ble Fulhams Denis Odoi liggende bevisstløs på gressmatta etter at han på ulykksalig vis ble sparket i hodet av lagkamerat Maxime Le Marchand. Medisinsk personell fra begge lag kom raskt til den skremmende situasjonen.

Odoi ble behandlet på banen i ni minutter, og forsøkte på et tidspunkt å reise seg, men ble tvunget til å legge seg ned igjen av det medisinske apparatet. Til slutt ble han båret av banen mens han ble tilført oksygen.

Etter kampen hadde Fulham-trener Scott Parker beroligende meldinger å komme med.

– Denis er OK. Jeg har akkurat snakket med ham. Det var en tøff hodesmell, og han var borte i noen sekunder. Det var bekymringsfullt, men han har det helt bra nå, sa han til BBC.

Formlaget Wolves

Wolverhampton fortsetter å imponere i Premier League og tok en ny seier mot Watford lørdag. Igjen sto spissduoen Raúl Jiménez og Diogo Jota bak scoringene.

– Vi er stolte over å komme hit og vinne. Vi gjør det bra med tanke på en plass i europaligaen. Nå gjenstår kun to kamper, sa målscorer Jiménez til BBC etter kampslutt.

Wolves er nå nummer sju på tabellen, og det er beste mulige utfall for laget til Nuno Espírito Santo. Opp til Manchester United på plassen foran skiller det ti poeng.

Watford er nummer ni. Mellom seg på tabellen har Wolves og Watford et Everton-mannskap som måtte nøye seg med 0-0 og ett poeng mot Crystal Palace lørdag.

