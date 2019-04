Zuccarello-assist da Stars tapte første kvartfinale: – Blir ingen enkel serie

ntbsport

Blues har hjemmefordel i de to første kampene i kvartfinalerunden, som i likhet med resten av sluttspillet spilles som best av sju kamper. Hjemmelaget tok første stikk i torsdagens kamp, da Roby Fabbri satte inn 1-0 rett før det var gått seks minutter av første periode.

Midtveis i den neste perioden var Zuccarello tredje sist på pucken da Jason Spezza utlignet for Stars. To minutter før pausen sørget Vladimir Tarasenko for at vertene igjen tok føringen.

Samme Tarasenko gikk alene da han la på til 3-1 snaut fire minutter ut i den siste perioden. Med mindre enn tre minutter igjen på klokken reduserte Jamie Benn til 2-3 for Stars. Nærmere kom ikke gjestene fra Dallas denne gangen, og det resultatet ble dermed stående til slutt.

– Jeg synes vi spiller en bra kamp. De scorer mer enn oss, så enkelt er det bare. Vi skaper bra med sjanser og er med hele veien. Det er synd, men sånn er det i playoff. Man kan tape selv om man spiller bra, sa Zuccarello til TV 2 etter oppgjøret.

Lagene får to dagers pause før de møtes til neste kamp i St. Louis lørdag. Etter den kampen venter to hjemmeoppgjør for Dallas Stars og Zuccarello. Nordmannen fikk drøyt 19 minutter på isen torsdag.

– Neste kamp er en ny kamp. De kommer bare til å bli bedre, så vi må heve oss. Det blir ingen enkel serie, sa Zuccarello.

Dallas Stars slo ut Nashville Predators 4-2 sammenlagt i den første runden i NHL-sluttspillet.

