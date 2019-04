Golf: Reitan henger med i Marokko

ntbsport

Reitan trengte 73 slag for å ta seg rundt banen i Rabat fredag, med en runde som inneholdt fire birdier, to bogeyer og en dobbeltbogey. Torsdag gikk han runden tre slag under par etter seks birdier og tre bogeyer. Det holdt til delt 7.-plass.

Reitan er fortsatt i tetsjiktet, men mange spillere har til gode å fullføre fredagens runde, så plasseringen halvveis i turneringen er ikke klar.

Kristian Krogh Johannessen og Espen Kofstad er også med i turneringen. De må spille seg opp for å greie cuten etter at begge brukte 75 slag torsdag og er over par så langt på fredagens runde.

Også kvinnene spiller europatour i Rabat i helgen. Mariell Bruun og Marianne Skarpnord ligger begge i topp ti foreløpig, men ingen av dem har spilt ferdig 2. runde fredag.

