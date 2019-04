Carlsen trygget ledelsen med ny seier

ntbsport

Etter at første halvdel av turneringen ble avviklet i Karlsruhe var fredagens runde den første i Baden-Baden, der resten av partiene skal spilles. Etter tre remis på rad var Carlsen, for anledningen glattbarbert etter at hans skjeggvekst var blitt mye diskutert i sosiale medier, tilbake på vinnersporet. Han nedkjempet Meier i løpet av 58 trekk.

Det var hans 56. strake parti i langsjakk uten nederlag, en rekke som strekker seg tilbake til juli i fjor.

Carlsen skaffet seg et tidlig overtak og sørget med hurtig spill for at Meier kom i alvorlig tidstrøbbel, og partiet så ut til å skulle avgjøres raskt. Med et nødskrik greide Meier tidskontrollen, og han slapp inn i partiet via noen feil av Carlsen. Først etter fem og en halv time, da alle dagens øvrige partier var avsluttet, kunne verdensmesteren innkassere seieren.

– Det var bare rør i dag. Jeg gjorde flere feil, men jeg var heldig, sa Carlsen til arrangøren etter partiet.

Carlsen koblet grepet i turneringen da han vant de to første partiene i Karlsruhe. Deretter ble det tre remis mot Vishy Anand, Fabiano Caruana og Arkadij Naiditsj, men fredag var han nådeløs mot Meier, som måtte tåle sitt fjerde strake tap etter å ha innledet turneringen med to remis.

Carlsen var i delt ledelse med Anand før fredagens runde, men leder nå alene. Anand måtte se seg slått av Naiditsj, og nordmannen leder turneringen med et helt poeng.

Magnus Carlsen jager sin tredje turneringsseier på rad i år. Han vant Wijk aan Zee-turneringen i Nederland i januar og seiret på imponerende vis i Shamkir tidligere i april.

Carlsen møter armenske Levon Aronian lørdag, russiske Peter Svidler søndag og franske Maxime Vachier-Lagrave mandag.

