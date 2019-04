Storavis: Real Madrid åpner for å redusere Ødegaards prislapp

ntbsport

Den nederlandske storavisen De Telegraaf skriver onsdag at Ajax-sjef Marc Overmars igjen skal jobbe med mulighetene for å hente nordmannen til klubben etter inneværende sesong.

Spanske medier har tidligere rapportert at Ødegaard skal ha en prislapp på 20 millioner euro, tilsvarende rundt 192 millioner kroner. Det skal ha vært for mye for Ajax.

Nå hevder imidlertid De Telegraaf å kjenne til at den spanske storklubben åpner for å gå vesentlig lavere enn det. Dermed er Ødegaard igjen et aktuelt navn i Amsterdam-klubben.

Tapte klart

Die Telegraaf-journalist Mike Verweij, som følger Ajax tett, sa også i sin podkast mandag at Ødegaard-interessen er styrket den siste tiden.

– Ajax har lenge ansett Ødegaard som for svak, men nå er det mer interesse enn det var, sa Verweij – og la til at nordmannen den siste tiden har bevist at han er i utvikling.

Det siste har ledelsen i Ajax merket seg.

De Telegraaf skriver at Ajax-sjef Overmars vil ta stilling til Real Madrids påståtte reduserte Ødegaard-prislapp i løpet av de kommende ukene.

Tirsdag møtte Ødegaard og Vitesse nettopp Ajax i den nederlandske æresdivisjonen. I en kamp der nordmannen i lange perioder slet med å komme til sin rett, var Ajax det klart beste laget og vant til slutt 4-2.

Lagkamerat anbefaler kjøp

Etter kampen var Ødegaard-lagkamerat Thulani Serero klar på at han mener Ajax gjør lurt i å hente 20-åringen.

– Ja, med en gang. 20 millioner euro. Hva sier jeg? 30. Han vil passe veldig bra her. En teknisk spiller med mye kvalitet, sa han til Voetbal International.

Sørafrikanske Serero spilte selv for Ajax fra 2011 til 2017 og kjenner klubben godt.

Ødegaard selv har vært hemmelighetsfull med hensyn til egen fotballframtid den siste tiden. Nordmannen har bekreftet at det pågår samtaler med Real Madrid for å få avklart hva den spanske storklubben ser for seg i fortsettelsen.

– Det er alltid mange rykter i fotballen, og så prøver jeg å ikke fokusere så mye på det. Jeg føler at jeg er inne i en god periode i Vitesse. Jeg har en fin rolle i laget og trives godt. Jeg er godt fornøyd med sånn det er i Vitesse, og så får vi se hva som skjer til sommeren, sa Ødegaard til NTB under landslagssamlingen nylig.

(©NTB)