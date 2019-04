Ny smell for Solskjær, tapte hjemme mot byrivalen

ntbsport

Den negative trenden fortsetter for nordmannen. Hans lag står nå med sju tap på sine siste ni. Avgjørelsen kom etter pause, ved mål av Bernardo Silva og innbytter Leroy Sané.

United ligger nå på sjetteplass, tre poeng bak den viktige fjerdeplassen som gir spill i mesterligaen neste sesong. Der ligger for øyeblikket Chelsea. De blå reiser til Old Trafford søndag for det som blir en nøkkelkamp for Solskjær. En liten opptur var dog at konkurrent Arsenal gikk på en 1-3-smell borte mot Wolverhampton onsdag.

United viste bedre takter enn i det pinlige 0-4-tapet mot Everton i helgen, men fikk altså med seg null poeng. Nok en gang havnet keeper David de Gea i sentrum. Han var ikke imponerende på 0-1-målet, og på 0-2 var det direkte svakt keeperspill av spanjolen.

Citys seier er også dårlig nytt for Uniteds erkerival Liverpool. Det betyr at de lyseblå leder ligaen med ett poeng når det gjenstår tre kamper. Mye kan fortsatt skje, men onsdagens kamp var ansett som den regjerende mesterens tøffeste gjenstående kamp.

God respons for Solskjær

Solskjær gjorde store endringer fra laget som ble rundspilt av Everton i helgen. Ut forsvant stjerner som Romelu Lukaku, Anthony Martial og Nemanja Matic. Inn kom blant andre Matteo Darmian, Andreas Pereira og Jesse Lingard. Solskjær så ut til å legge om til en 3-5-2-formasjon. Grepene så ut til å gi effekt.

Det var nemlig et helt annet Manchester United fra avspark i byderbyet. Tilbake så det ut som troen på egne ferdigheter var kommet tilbake, og vertene ble ropt fram av et fornøyd hjemmepublikum.

Hjemmelaget lå kompakt defensivt, og var flere ganger giftige på kontringer. Både Jesse Lingard og Marcus Rashford var farlig frempå i løpet av åpningen, men de røde klarte ikke å score. Nevnte Lingard var nære etter et kvarter etter en utsøkt pasning fra Paul Pogba.

Samme Lingard var servitør da nevnte Rashford nesten klarte å dra seg forbi City-keeper Ederson.

Som ventet var det regjerende mester City som styrte i banespillet, men de skapte ikke så mye som vi er vant til å se fra Pep Guardiolas menn. Den største muligheten kom like før pause. Raheem Sterling har hatt en eventyrlig sesong, men klarte ikke å overliste United-keeper David de Gea da han kranglet seg fri innenfor 16-meteren.

Svak de Gea

Også etter pause åpnet det lovende for Solskjærs menn. Manchester City trillet ball, men hjemmelaget lå kompakt og godt. Etter tre minutter hindret en god Fernandinho-takling at Pogba fikk skyte fra innenfor 16-meteren.

Situasjonen endte med skade på Citys brasilianer. Inn kom Leroy Sané, som var frisk allerede fra start. Gjestene tok gradvis over, og kom nærmere og nærmere. Etter 54 minutter satt den.

Bernardo Silva dro seg inn i feltet og lurte ballen inn i det venstre hjørnet, helt nede ved stolperoten, et skudd som det så ut som keeper De Gea kunne vært i nærheten av.

Og bare minutter senere kunne det stått 2-0. Sergio Agüero fikk skyte fra like utenfor 16-meteren. Skuddet strøk like utenfor.

Så smalt det i den andre enden. Jesse Lingard fikk stå alene på bakre stolpe, men klarte ikke å stokke beina og sette ballen i åpent mål. Riktignok ble han fintet ut av at City-forsvarer Vincent Kompany bommet på ballen rett foran ham.

Cirka ti minutter senere scoret City igjen. Gjestene kontret, og innbytter Sané avsluttet fra 16 meter. Det gikk rett på United-keeper De Gea som svakt slapp inn sitt andre for dagen.

Det klarte aldri hjemmelaget å svare på, og dermed ble det en ny nedtur for Solskjær.

(©NTB)