Dagbladet: Manchester United kommer til Norge i sommer

Avisen erfarer at den engelske storklubben spiller mot Vålerenga på Ullevaal stadion, og at kampen vil bli i tidsrommet 28. juli–3. august, altså under Norway Cup.

Dette er langt fra første gang en storklubb besøker den norske hovedstaden. Tidligere har både United, Liverpool, Real Madrid og Barcelona lagt en oppkjøringskamp til Norge.

Dagbladet skriver videre at Real Madrids kamp mot Vålerenga i august 2015 er oppgjøret som har omsatt mest penger i Norge noen gang, men at dette nå kan bli overgått, avhengig av billettprisene når United kommer på besøk.

