Toppserien: Vålerenga gikk på sesongens første poengtap, LSK vant enkelt

Vålerenga sto med full pott på tre kamper før bortekampen mot Avaldsnes. Også der så det ut til å bli tre poeng for gjestene fra Oslo. Mål av Ajara Nchout og Synne Sofie Christiansen hadde sendt VIF i ledelsen 2-1, men på tampen dukket Dejana Stefanovic opp for hjemmelaget og ordnet 2-2.

LSK Kvinner hadde på sin side få problemer på fremmed gress. De gule vant 4-0 borte mot Fart.

Scoringer av Guro Reiten, Synne Skinnes Hansen, Meryll Abrahamsen og Elise Thorsnes sørget for at den store gullfavoritten har 13 poeng etter fem kamper i Toppserien. De leder med tre poeng ned til Vålerenga, men Oslo-klubben har én kamp til gode.

Fjorårets sølvvinner Klepp sto som Vålerenga med tre seirer på like mange kamper, men mandag gikk de på en smell i Bergen med et 0-1-tap for Arna-Bjørnar. Ngozi Ebere avgjorde for hjemmelaget etter fire minutter. Dermed ligger Klepp på tredjeplass, ett poeng bak Vålerenga og fire bak LSK.

I Oslo-derbyet mellom Røa og Lyn så lenge ut til å ende uavgjort, men åtte minutter før slutt satte Vilde Hasund inn seiersmålet til 3-2 for Lyn.

