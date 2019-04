To stolpetreff da Ranheim sikret sesongens første poeng

ntbsport

Hjemmelaget var riktignok nære og traff aluminiumen både før og etter hvilen, men måtte konstatere at det ble med et skuffende uavgjortresultat.

Dermed har KBK fire poeng etter fem kamper. Ranheim står på sin side med ett fattig poeng og ligger med det sist i Eliteserien.

– Vi må starte et sted. Vi har hatt en tøff start. Ett poeng, det tar vi gjerne i dag, og så sier vi at nå er vi i gang, var oppsummeringen fra Ranheims Mats Reginiussen i intervju med Eurosport etter kampen.

Også trener Svein Maalen levde godt med uavgjort.

– Vi er fornøyd med ett poeng i dag. Vi gjør ikke en kjempegod kamp, men mye av det vi er nødt til å gjøre på bortebane er vi gode til. Vi står i krigen. Så er vi selvsagt heldige noen ganger, sa Maalen.

Gjertsen-sjanse

Hjemmelagets spillere var på sin side ikke fornøyd med 0-0.

– Jeg synes vi hadde fortjent mer i dag. Ranheim ligger lavt og gjør det litt vanskelig for oss. Jeg er litt skuffet akkurat nå, sier Christoffer Aasbak, som selv har bakgrunn fra Trondheim-klubben.

Gjestene åpnet lovende. Reginiussen var farlig frempå da han headet over fra god posisjon etter et drøyt kvarter.

Det var derimot hjemmelaget som var nærmest før hvilen.

Etter 23 minutter var de uhyre nære å ta ledelsen. Torgil Gjertsen fyrte løs, men avslutningen traff tverrliggeren og gikk ut – til hjemmesupporternes store fortvilelse.

Også Bendik Bye fikk en god mulighet for vertene, men klarte ikke å komme til en god avslutning da han mottok ballen i farlig posisjon etter en drøy halvtime. Dermed endte en ganske tafatt omgang målløs.

Tverrliggeren igjen

Ranheim lå desidert sist i Eliteserien før kampen, men skulle på ingen måte selge seg billig i Kristiansund. Gjestene lå godt organisert og det var lenge mellom de helt store sjansene.

Etter en time var hjemmelaget nære. Et innlegg fra venstre gikk via Ranheim-keeper Even Barli og i tverrliggeren.

På overtid ropte innbytter Flamur Kastrati på straffespark, men dommeren vinket spillet videre. Dermed ble det målløst i Kristiansund.

– Det har vært en tøff sesongstart. Vi må bare brette opp ermene og se fram til søndag, sa Aasbak og sikter til bortekampen mot Strømsgodset neste helg.

