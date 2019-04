Knudtzon-scoring mot gamle lagkamerater da Molde tok over tabelltoppen

ntbsport

På en humpete gressmatte var det vanskelig for begge lagene å få til noe særlig spill.

Det var langt mellom sjansene, men det var de blåkledde som trakk det lengste strået. Først sendte Eikrem gjestene opp i ledelsen kvarteret før slutt.

Han fikk ball på 16 meter og plasserte ballen hardt bak Marko Maric i Lillestrøm-buret. Scoringen var Eikrems fjerde på fem kamper denne sesongen.

– Vi møtte opp på Åråsen. Det er deilig at vi kunne vise at vi også kan vinne slike kamper som dette, på en matte det ikke gikk an å spille fotball på, sa Eikrem til VG.

Ti minutter senere satt den igjen for gjestene. Den tidligere LSK-spilleren Erling Knudtzon, som spilte for de gulkledde fra 2010 til 2018, ble spilt alene med Maric, dro lekkert av målvakten og plasserte ballen i det åpne målet. Målet var hans første for Molde i Eliteserien.

– Jeg hadde bestemt meg for å juble hvis Kanarifansen pep mot meg, og ikke juble hvis de ikke pep. De pep, jeg scoret - og så klarte jeg ikke juble likevel. Jeg er fortsatt glad i klubben, uttalte Erling Knudtzon - som var i LSK mellom 2010 og 2018, ni sesonger.

Seieren gjør at Molde nå leder Eliteserien med ti poeng, før Viking med ni poeng møter Odd tirsdag.

– Det var ikke enkelt utpå der. Men jeg syns vi klarte oss bra, sa Molde-trener Erling Moe til samme avis.

Få sjanser

Utenom de to scoringene til Molde i 2. omgang var det fint lite å melde fra de første 75 minuttene.

Kampens første halvsjanse ble ikke notert før det var spilt 26 minutter.

Eirik Brenden ble spilt lekkert gjennom av Tobias Salquist, men avslutningen fra skrått hold snek seg en liten meter utenfor den venstre stolpen til Andreas Linde, som så ut til å ha god kontroll på forsøket.

Sluttspurt

Fem minutter før pause var det Marko Maric i LSK-buret som ble satt på prøve, da Eikrem banket til fra 20 meter. Lillestrøms sisteskanse var fint med på notene og slo ballen ut til corner.

Minuttet senere prøvde Eirik Hestad lykken fra cirka samme distanse med venstrefoten, men ballen gikk en halvmeter til side for mål.

Det så lenge ut til at det skulle ende 0-0, men to scoringer det siste kvarteret sørget for en sterk Molde-seier på Åråsen foran 5248 oppmøtte.

(©NTB)