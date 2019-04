Snuoperasjon sikret Juventus' åttende strake ligatittel

ntbsport

Etter tirsdagens overraskende mesterliga-exit mot Ajax inviterte Juventus til gullfest hjemme mot Fiorentina. «Den gamle dame» har vært helt suverene i årets Serie A og motbeviste alle syltynne teorier med lørdagens seier.

Cristiano Ronaldo er den første spilleren noensinne til å vinne både Premier League, La Liga og Serie A.

– Jeg er veldig glad for å ha vunnet den italienske ligaen i min første sesong. Det har vært et bra år for Juventus. Vi vant også supercupen, men det gikk selvsagt ikke bra i Champions League, sa Ronaldo til La Gazzetta dello Sport.

– Neste år kommer til å bli bedre. Jeg blir værende i Juve. Det er tusen prosent sikkert, la han til.

Trepoengeren mot Fiorentina var ikke av det enkle slaget. Kampen var kun seks minutter gammel da Nikola Milenkovic sendte gjestene i ledelsen. Federico Chiesa holdt ballen i live og sentret 45 grader inn. Etter litt klabb og babb banket Milenkovic ballen i nettet fra kort hold.

Fiorentina rystet Ronaldo & Co. og var svært nære å doble til 2-0 mot et meget svakt Juventus-lag i første omgang. Chiesas langskudd ble stoppet av tverrliggeren, mens Giovanni Simeones nettkjenning korrekt ble annullert for offside.

35. i rekken

Juventus står uten hjemmetap i serien denne sesong og ønsket ikke å ødelegge den statistikken. Ni minutter før pause scoret Alex Sandro sitt første ligamål på over ett år da han stupheadet inn corneren til Miralem Pjanic.

Snuoperasjonen var fullført åtte minutter etter sideskifte. Cristiano Ronaldo satte fart på høyrekanten og la inn en farlig ball langs bakken. Under press fra Alex Sandro var German Pezzella uheldig og pirket ballen gjennom beina på egen keeper. Det holdt til 2-1-seier og gullfest for Juventus tross en tam opptreden før pause.

Ligatittelen er den 35. i rekken for Juventus. Milan har nest flest med sine 18.

Man må tilbake til 2011 for å finne en annen italiensk seriemester enn Juventus. Da gikk Milan, med deriblant Zlatan Ibrahimovic og Ronaldinho, til topps.

Milan-poengtap

Milan spiller for deltakelse i Champions League for første gang siden 2013/14-sesongen. Da passet det ikke veldig bra med 1-1 mot Parma. Laget trengte seier for å være sikker på å holde seg foran Roma og inneha den viktige 4.-plassen gjennom den 33. serierunden i Italia.

Da innbytter Samu Castillejo ga storklubben 1-0 i det 69. minuttet borte mot Parma så det også lyst ut, men Bruno Alves' utligning på frispark tre minutter før full tid sørget for at gjestene bare fikk med seg ett poeng hjem til Milano.

Napoli tar mest trolig 2.-plassen, men det er jevnere bak dem i kampen om 3.- og 4.-plassen.

3.-plasserte Inter og 5.-plasserte Roma møtes i Milano lørdag kveld.

