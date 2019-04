Leeds snublet mot ti mann i opprykkskampen

ntbsport

Det sørget Gavin Massey for med sine to scoringer i det 44. og 62. minutt. Wigan fikk Cédric Kipré utvist for en hands etter et snaut kvarter, men Leeds greide ikke å utnytte fordelen i jakten på tre viktige poeng i jakten på lukrativt Premier League-spill.

I forbindelse med utvisningen fikk Leeds også straffe. Den banket Pablo Hernández i stolpen. Det var kanskje et tegn på at Elland Road-klubben ikke hadde dagen.

Riktignok skjøt Patrick Bamford hjemmelaget i ledelsen etter 17 minutter. Med 1-0 og overtallsspill i godt over 70 minutter trodde de fleste at Leeds ville svare ettertrykkelig på Sheffield Uniteds 2-0-seier over Nottingham Forest tidligere på dagen.

Tre runder igjen

Men slik skulle det ikke gå. Først gjorde Massey 1-1 på en kontring etter en Leeds-corner, og etter litt over en time stanget han inn Wigans seiersmål. Sjokktriumfen ga FA-cupmesteren fra 2013 en fem poengs luke til Rotherham under nedrykksstreken.

Leeds falt på sin side ned til 3.-plass. Svakere målforskjell holder Marcelo Bielsas menn bak Sheffield United når tre kamper av mesterskapsserien gjenstår. Begge står med 82 poeng.

Senere fredag kan serieleder Norwich ta seg opp i 89 poeng med seier hjemme mot Sheffield Wednesday.

Nerver?

Siden nedrykket i 2004 har ikke Leeds vært å se i Premier League. Spørsmålet er om klubben holder nervene i sjakk i innspurten. Laget har tapt tre av sine seks siste seriekamper.

Hull-kaptein Markus Henriksen måtte ut med skade ti minutter før pause i 2-3-tapet borte mot West Bromwich. Dwight Gayle ble hjemmelagets helt da han snudde 1-2 til seier med sine to scoringer.

Stefan Johansen spilte samtlige minutter på WBAs midtbane. Med seieren tok tabellfireren seg opp i 76 poeng.

Øvrige resultater på nivå to i England fredag: Birmingham – Derby 2-2, Bolton – Aston Villa 0-2, Bristol C. – Reading 1-1, Middlesbrough – Stoke 1-0, Millwall – Brentford 1-1, Preston – Ipswich 4-0, Queens P.R. – Blackburn 1-2 og Swansea – Rotherham 4-3.

