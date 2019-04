Avis: Hazard blir Real-klar om få dager

ntbsport

Hazard har selv flørtet åpenlyst med Real Madrid tidligere, og et klubbskifte til den spanske giganten har nærmest virket uunngåelig.

Marca hevder å vite at den briljante belgieren blir det tredje kjøpet Madrid-klubben gjør for å styrke seg foran neste sesong. Fra før er det klart at angriperen Rodrygo Goes (Santos) og midtstopperen Éder Militão (Porto) skal spille for Real fra sommeren av.

Prisen for Hazard ligger ifølge avisen like i underkant av 100 millioner euro (960 mill. kroner). Chelsea ønsket seg angivelig det dobbelte i fjor sommer, men nå har Hazard bare ett år igjen av kontrakten.

Han har spilt for Chelsea siden 2012 og har blant annet vunnet to Premier League-titler samt europaligaen, FA-cupen og ligacupen med storklubben fra London.

