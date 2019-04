Andersen ferdig i Sør-Korea

ntbsport

– Det er riktig at vi hadde et langt møte på mandag, der begge parter var enige om å avslutte kontrakten, sier Jørn Andersen til VG.

Andersen gikk fra jobben som landslagssjef i Nord-Korea til trener i den sørkoreanske klubben i juni i fjor. Han skrev under en kontrakt med Incheon United på ett og et halvt år.

– Jeg vil ikke si noe mer før den økonomiske delen av avtalen er i orden, sier Andersen til avisen.

56-åringen avviser at han føler at han har blitt sparket og sier at begge parter er blitt enige om å avslutte kontrakten umiddelbart.

Det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap skriver at assistenten Lom Joong-yong har midlertidig overtatt treneransvaret. De skriver at Andersen reddet klubben fra nedrykk i fjor. De to første kampene i årets sesong endte på seier og uavgjort, men tapte så fem kamper på rad.

I en uttalelse sier Andersen at klubben ikke hadde en ideell start på sesongen, ifølge nyhetsbyrået.

(©NTB)