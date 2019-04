Pochettino: – Mine spillere er helter

ntbsport

– Jeg er så lykkelig og så stolt. Mine spillere er helter. Jeg er så glad på deres vegne, og på tilhengernes, sa argentineren etter den elleville returkampen mot Manchester City.

Med 3-4-tap gikk Tottenham videre på bortemålsregelen, men på overtid trodde både hjemme- og bortespillerne at det var Manchester City som var klar for semifinale, etter at Raheem Sterling satte inn det som ville vært hans tredje og kampens åttende mål.

Etter VAR-gjennomgang kom dommeren til at Sergio Agüero var offside da Bernardo Silva vant ballen fra Christian Eriksen og spilte fram Agüero slik at han kunne servere Sterling.

– Det var mange ting som skjedde i hodet på et lite øyeblikk. Skuffelsen var massiv, men så endret de avgjørelsen. Det er derfor vi elsker fotball, sa Pochettino.

– I dag viste vi stor karakterstyrke og stor personlighet. Det var en utrolig kamp.

(©NTB)