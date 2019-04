Olympiakos tilkjent seier i avbrutt derby

ntbsport

Kampen ble avbrutt etter at Panathinaikos-tilhengere stormet banen flere ganger. Politiet brukte tåregass for å stagge tilskuerne, og det lot seg ikke gjøre å fullføre kampen.

Ligaen besluttet først at kampen, som Olympiakos ledet 1-0, skulle fullføres på en senere dato. Nå har ankeutvalget besluttet at Omar Elabdellaouis klubb får poengene, og at Panathinaikos i tillegg fratas fem poeng. Klubben må også spille to hjemmekamper uten tilskuere.

For Olympiakos betyr avgjørelsen at laget fortsatt er med i gullkampen, iallfall inntil videre. Fem poeng skiller til serieleder PAOK med to runder igjen.

Panathinaikos er på sin side nede på 9.-plass, og europacupspill er utenfor rekkevidde.

