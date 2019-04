Solskjær før Camp Nou-returen: – Vi har med oss minnene fra Paris

ntbsport

Den engelske storklubben har en blytung oppgave foran seg. Etter forrige ukes 0-1-tap i egen storstue må United vinne på Camp Nou for å ta seg til Champions League-semifinalen. Statistikken tilsier at Solskjær trenger et nytt mirakel for å greie det.

Barcelona har nemlig ikke tapt på eget gress i den gjeveste europacupen siden våren 2013. Katalanernes ubeseirede hjemmerekke er på hele 30 CL-kamper.

Men i vinter gjorde United et av sine største comeback i mesterligaen noensinne. Klubben var helt avskrevet etter 0-2-tapet hjemme mot Paris Saint-Germain, men gikk likevel videre til kvartfinalen etter en høyst uventet 3-1-seier i den franske hovedstaden. Det gir Solskjær og hans lag håp før tirsdagens oppgjør.

– Selvfølgelig vil minnene fra PSG-kampen hjelpe spillerne og oss som lag. Vi vet at vi kan snu ting på hodet, men Barcelona på Camp Nou er en tøff nøtt. Vi har dog et utgangspunkt som er ett mål bedre enn sist, sa Solskjær under pressekonferansen på Camp Nou mandag.

Mindre effektive

Siden bragden i Paris har Uniteds resultater og spill fått seg en markant knekk. Manchester United står med fire tap på sine seks siste kamper. Begge 2-1-seirene hjemme mot Watford og West Ham var av det heldige slaget.

Effektiviteten som var høy i starten under Solskjær, har dabbet av. Målene sitter langt mer inne for United.

– Du må ta sjansene du får. Det er grunnen til at de beste spissene også er de dyreste. Vi har øvd på avslutninger. Sist hadde vi et par ålreite muligheter, men du kan ikke score når du ikke setter keeperen på prøve, sa Solskjær.

– For oss handler det om selvtillit. Vi vet at vi kan skape sjanser og kan være målfarlige.

I den første kvartfinalekampen hadde ikke United en eneste avslutning på mål. Solskjær vet godt at laget må prestere bedre tirsdag kveld.

– Vi greide ikke å utstråle autoritet i hjemmekampen, og det må du gjøre mot et lag som Barcelona. Vi vet at vi kan spille bedre, for vi må holde på ballen og spille vår fotball. Samtidig må vi forsvare oss bra.

– Det gjør ikke meg noe om vi først scorer i det 93. minutt og må spille ekstraomganger. Vi har et godt trent lag.

Svak Spania-statistikk

Historisk har Manchester United klart seg svært dårlig i Spania. Rødtrøyene står med kun 3 seirer på totalt 25 borteoppgjør mot spanske lag. Senest i desember røk United i en gruppekamp mot Valencia på Mestalla. Det skulle bli noe av det siste José Mourinho gjorde før han ble erstattet av Solskjær.

Samtidig var det nettopp på spansk jord at Manchester United i 1999 snudde og vant mesterligafinalen mot Bayern München. Det skjedde på Camp Nou med Solskjær som overtidshelt. Tirsdag er kristiansunderen tilbake på den ikoniske arenaen 20 år etter.

– Det er selvfølgelig er fantastisk minne, men jeg ser ikke tilbake på den kampen så ofte.

Skulle det mot alle odds bli United-avansement tirsdag kveld, venter Liverpool etter alle solemerker i Champions League-semifinalen. Jürgen Klopps lag slo Porto 2-0 i den første kvartfinalekampen. Manchester United og Liverpool har aldri møtt hverandre på øverste nivå i europacupen.

