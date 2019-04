Hovlands start i US Masters framskutt

ntbsport

Hovland ligger på en delt 31. plass, to under par totalt før søndagens runde.

Italienske Francesco Molinari tok lørdag ledelsen med en runde seks slag under par. Totalt ligger han tretten slag under, noe som gir ham en margin på to slag ned til amerikanerne Tony Finau og Tiger Woods, som foreløpig deler andreplassen.

Italieneren slår ut klokken 15.20, norsk tid.

Hovland er kvalifisert for den gjeve majorturneringen fordi han i fjor vant USAs amatørmesterskap. Oklahoma State-studenten sikret plassen i US Masters som tidenes første nordmann da han i fjor vant USAs prestisjetunge amatørmesterskap.

