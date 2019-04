Vipers med full kontroll, klar for sin første finalehelg i mesterligaen

ntbsport

Etter en råsterk 24-19-seier i Ungarn forrige uke skulle det mye til for at Vipers rotet bort semifinalebilletten de var på vei mot i mesterligaen i håndball.

Og de innfridde på hjemmebane med en meget solid kamp.

11-8 til pause ble 25-18 etter full tid. Over to kamper vant Vipers 49-37 sammenlagt.

Linn Jørum Sulland ble hjemmelagets toppscorer med seks mål på åtte skudd. Henny Reistad scoret fire mål – alle i løpet av det første kvarteret, mens Silje Waade fikk æren av å avslutte oppgjøret med Vipers' 25. scoring i kampen da fem sekunder gjensto.

Supertrente

Dermed er Vipers klare for finalehelgen i Budapest i mai, for første gang i klubbens historie. De er også det første laget fra Norge siden Larvik i 2014/15-sesongen. LHK tapte da 22-26 i finalen for nettopp Buducnost.

– Nå må vi gå for å vinne. Vi får se hvem vi får, men vi reiser ikke ned dit for å tape, sa Emilie Hegh Arntzen til Fædrelandsvennen etter lørdagens kamp.

– Jeg vet vi kommer til å vinne på at det blir to kamper på to dager. Vi er supergodt trent, sa Sulland til samme avis.

Drøm

I tillegg til Vipers er også Györ og Rostov-Don videre til finalehelgen. Metz og Bucuresti møtes senere lørdag og gjør opp om den siste plassen. I den første kampen vant Metz 31-26 over Nora Mørks nye klubb.

– Det er fantastisk gøy. En drøm! Jeg syntes faktisk vi har noe å gjøre der også, så det blir spennende, sa Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad i et intervju gitt til Viasat 4.

– I 2. omgang sliter vi for mye med å score. Jeg er kjempefornøyd, men vi kan godt lage flere mål. Vi hadde bra kontroll og det var det viktigste, sa Gjekstad videre.

Trekningen av semifinalene skjer tirsdag.

