Southampton med langt steg mot ny Premier League-kontrakt

Nathan Redmond ga Southampton en pangstart hjemme mot Wolverhampton. 25-åringen dukket opp på rett sted til rett tid da han pirket inn det harde innlegget til Josh Sims etter snaue to minutter.

Willy Boly utlignet med et praktfullt hodestøt etter 27 minutter, men 1-1 varte ikke lenge. Minuttet senere lurte Redmond offsidefellen til gjestene og lobbet inn 2-1 alene mot Rui Patrício.

Kvarteret før slutt glemte Wolves offsidelinjen nok en gang, og Shane Long fikk æren av å fastsatte sluttresultat til 3-1 etter en lekker brassepasning fra Maya Yoshida. Seieren kunne fort vært større, men vertene klarte ikke å overliste Patricio ytterligere.

Elyounoussi var ikke med i Southamptons tropp. Klubben har nå åtte poeng ned til streken med fem gjenstående kamper.

Bournemouth-storseier

Joshua King spilte som vanlig for start da Bournemouth holdt lekestue borte mot Brighton. Gjestene ga seg ikke før de hadde satt fire bak Mathew Ryan.

Dan Gosling fikk æren av å avslutte et vakkert veggspillet med Callum Wilson ved å sette kampens første. Wilson vartet opp igjen da Ryan Fraser doblet ledelsen ti minutter etter pause.

Anthony Knockaert fikk direkte rødt kort for en horribel ettersleng på Adam Smith etter 69 minutter. Like etterpå ble vondt til verre for Brighton da David Brooks økte til 3-0.

Etter to målgivende fikk Wilson æren av å sette inn 4-0. Junior Stanislas gjorde ydmykelsen komplett da han fastsatte sluttresultatet til 5-0. Joshua King spilte 76 minutter.

Brighton har fem poeng ned til Cardiff på nedrykksplass, men har én kamp mindre spilt. Bunnlagene møter hverandre til en svært viktig kamp tirsdag med tanke på Premier League-spill kommende sesong.

Sjelden Fulham-seier

Nedrykksklare Fulham slo til med en sterk 2-0-seier hjemme mot formsterke Everton. Det var hvittrøyenes femte seier for sesongen.

Etter fine kombinasjoner med Aleksandar Mitrovic på venstrekanten sentret Ryan Babel til Tom Cairney, som enkelt banket ballen lavt i mål fra 16 meter.

Everton presset på for poeng, og det åpnet rom for vertene. Babel var ikke vond å be da Mitrovic spilte nederlenderen gjennom i bakrom. Alene mot Jordan Pickford lobbet ballen elegant i mål.

Håvard Nordtveit var ikke med i Fulhams tropp i oppgjøret.

Nytt Cardiff-tap

Med fem kamper igjen begynner det å se tungt ut for Cardiff etter 0-1-tap borte mot Burnley. Waliserne har fem poeng opp til Brighton, som har én kamp mindre spilt.

Chris Wood ble dagens mann på Turf Moor da han scoret kampens eneste scoring. Dwight McNeil vartet opp med en fantastisk slått corner, og Wood stanget den i nettet bak Neil Etheridge etter å ha løpt seg fri.

På overtid ble Wood tomålsscorer da han enkelt fikk heade inn 2-0 da Etheridge og Sol Bamba ikke klarte å klarere pasningen til McNeil.

Tapet var Cardiffs sjette på sju kamper. Laget rykket opp før inneværende sesong.

