Reservepreget Tottenham lekte seg med Huddersfield

Tottenham-manager Mauricio Pochettino gjorde sju endringer fra sist kamp, men det var likevel nok krutt i London-laget til å sende Huddersfield poengløse hjem fra Tottenhams splitter nye stadion.

Harry Kane og Dele Alli er begge skadd og så kampen fra sidelinjen, mens Son Heung-min, Danny Rose, Toby Alderweireld og Kieran Trippier startet oppgjøret på benken.

Ikke bare ble det en ny seier, det ble også tre nye viktige poeng i kampen om topp fire-plass i serien.

Victor Wanyama og Lucas Moura scoret hvert sitt mål med tre minutters mellomrom i den første omgangen og sørget for en komfortabel ledelse til hjemmelaget til pause. Etter pause satte Moura inn to nye baller i nettet.

Etter å ha overkjørt gjestene i første omgang gikk Tottenham for halv maskin i den andre. Likevel var det klasseforskjell på lagene på Tottenham Hotspur Stadium.

Rundet keeper

Det første målet kom etter 24 minutters spill da Wanyama ble spilt fri inne i boksen og rundet keeper og bredsidet ballen enkelt i mål. Det andre målet kom etter at Huddersfield mistet ballen på egen halvdel. Moura ble spilt fri på høyre og banket ballen i mål fra skrått hold.

Tottenham hadde flere store sjanser de første 45 minuttene, og gjestene var heldige som ikke lå under med mer enn to mål halvveis. Huddersfield hadde sjansen til å redusere kvarteret før pause, men Jon Stankovic bommet på sitt forsøk fra sju meters hold.

Tottenham fortsatte å kjøre over gjestene etter hvilen. Fernando Llorente smalt ballen i tverrliggeren to minutter ut i omgangen. Spanjolen hadde mange store sjanser til å komme på scoringslisten, men ballen ville ikke i nettet for spissen. Også Christian Eriksen traff stolpen i annen omgang.

Foten av gassen

Utover annen omgang slapp hjemmelaget foten av gassen, og Huddersfield kom seg noe mer inn i kampen. Karlan Grant og Steve Mounié kom til hver sine halvsjanser for gjestene, men det ble aldri spesielt farlig foran Hugo Lloris i Spurs-målet.

Den største sjansen kom på frispark drøye ti minutter før slutt. Lloris var med på notene og reddet Juninho Bacunas forsøk.

Det siste kvarteret satte Tottenham foten tilbake på gassen og Lucas Moura satte to baller bak gjestenes keeper Ben Hamer.

Full pott

Tre nye poeng fører Tottenham opp på tredjeplass på tabellen med 67 poeng, med fem kamper igjen av serien. Det er ett poeng foran Chelsea. Arsenal og Manchester United, som begge har én kamp mindre spilt, ligger henholdsvis fire og seks poeng bak.

Huddersfield var allerede før kampen klare for mesterskapsserien. Det nedrykksklare laget har kun tatt 14 poeng på 35 kamper.

Etter tre kamper på sin nye stadion har Tottenham full pott og er på vei til å gjøre Tottenham Hotspur Stadium til sitt fort. Først ble Crystal Palace slått 2-0 før det ble en kruttsterk 1-0-seier mot Manchester City i mesterligaen onsdag. Lørdag kom den tredje strake.

Neste serierunde møter Tottenham gulljagende Manchester City, mens Huddersfield tar imot Watford.

