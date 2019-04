Hovland slo tilbake med birdiefest i US Masters

ntbsport

Riktignok fikk den norske amatøren en nedtur helt på tampen. På 18. og siste hullet måtte Hovland tåle en sur bogey og nøye seg med en runde på 71 slag. Før det hadde han spilt seg til pene fire birdier på fem hull.

Totalt fikk 21-åringen seks birdier på den legendariske Augusta-banen lørdag. Av hans fem bogeyer kom tre av dem på rappen mellom 4. og 6. hull. Det var med andre ord en røff start for Hovland, men han lot seg ikke prege av det. I andre halvdel av runden kunne han smile for en skikkelig birdiefest.

Hovland har imponert stort i sin majordebut. Fredag greide han cuten med god margin, og etter tre av fire runder er han to slag under par. Før feltets beste spillere er ferdig for dagen, ligger Hovland på en foreløpig delt 32.-plass.

De siste dagene har nordmannen gått sammen med tittelforsvarer Patrick Reed og meritterte Webb Simpson. Førstnevnte slet tungt og gikk lørdagens runde to slag over par. Reed er dermed tre slag dårligere stilt enn Hovland, mens Simpson kjemper i teten. De to amerikanerne er begge i topp 25 på verdensrankingen, det vil si nesten 900 plasser foran Hovland.

Hovland er kvalifisert for den gjeve majorturneringen fordi han i fjor vant USAs amatørmesterskap. Oklahoma State-studenten sikret plassen i US Masters som tidenes første nordmann da han i fjor vant USAs prestisjetunge amatørmesterskap.

Han er også kvalifisert for Major-turneringene US Open og British Open senere denne sesongen.

(©NTB)