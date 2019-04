Dommerne fikk tyn etter Frisk Askers overtidsseier i NM-finalen: – De er redde og feige

ntbsport

Kyle Bonis avgjorde oppgjøret to og et halvt minutt ut i forlengningen. Dermed leder Frisk finaleserien 3-2, og mandag kan de bli norgesmester om det blir ny seier foran egne fans.

Lørdagens kamp vil bli husket for dommernes langvarige videoanalyse. Tolv minutter gikk med før de havnet ned på å annullere Robin Dahlstrøms scoring 21 sekunder ut i forlengningen. Målscoreren var ikke i målgården da skuddet gikk, men det var Troy Josephs. Argumentet var at det hindret Frisk-keeper Niklas Dahlberg fra å redde.

Det som i et øyeblikk var elleville jubelscener blant over 6400 Storhamar-supportere, ble til full frustrasjon. Samtlige i dommertemaet ble involvert i avgjørelsen.

– De er redde og feige. De tør ikke å ta de tøffe beslutningene, og da blir det som det blir, sa Dahlstrøm til TV 2 etterpå.

– Det er patetisk. Det må være umulig at det skal komme bedre bilder fra NASA med tiden. Det er blitt et problem i hockeyen at man som dommer ofte er for feig til å ta en beslutning, og så skal man bruke videobilder som altfor ofte ikke sier så mye mer. Så står man der og blir mer stresset og nervøs, og så gjør man det litt for enkelt, sa Storhamar-trener Fredrik Söderstöm.

Utrusende målvakt

Også i Frisk-leiren likte man dårlig dommernes tidsbruk.

– Hvor lang tid skal det ta? Selv om det går med oss i dag, synes jeg fortsatt det er frustrerende både for publikum og oss på benken at sånne situasjoner tar lang tid. Men på den andre siden vil man få den riktige avgjørelsen, det er kanskje derfor det tar lang tid, sa Frisk-trener Jan André Aasland til TV 2.

Etter en rolig start på oppgjøret ordnet Dahlstrøm 1-0 for Storhamar på en retur etter snaut 13 minutter. Dahlberg reddet det første skuddet, men liggende på isen var han sjanseløs på å ta forsøk nummer to.

Fem minutter senere var lagene like langt igjen. Bonis utnyttet en blemme fra Storhamars sisteskanse Oskar Östlund, som ruset ut fra eget mål og så pucken gå over ham og i nettet.

Tidlig i annen periode gjenerobret Storhamar ledelsen. Mikael Dokken scoret 2-1 via Dahlbergs leggskinn.

Stolpetreff

Gjestene slo nok en gang tilbake sju minutter senere. Denne gangen kunne Christian Kåsastul lett gjøre 2-2 på en Östlund-retur.

I tredje periode kom begge lag til like mange skudd, men scoringene uteble. Mot en sittende Östlund satte Sebastian Johansen en Frisk-puck i stolpen etter 45 minutters spill.

Så kom overtidsdramaet som Frisk Asker gikk seirende ut av. Mandag har tittelforsvarer Storhamar presset på seg. De må vinne for å sikre en sjuende og siste finalekamp i egen hall, som eventuelt spilles onsdag.

(©NTB)