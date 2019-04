Hovland imponerer i US Masters, på par etter 10 hull på 2. runde

ntbsport

21-åringen er kvalifisert for turneringen fordi han i fjor vant USAs amatørmesterskap. Han imponerte med en åpningsrunde på par og delt 29.-plass i selskap med verdens beste golfspillere.

Akkurat som torsdag går han 2. runde sammen med tittelforsvarer Patrick Reed og meritterte Webb Simpson. De to amerikanerne er begge i topp 25 på verdensrankingen, det vil si nesten 900 plasser foran Hovland.

Nordmannen har ikke gjort seg bort i det selskapet. Fredag greide han for annen dag på rad birdie på 2. hull, og da var han ett slag under par totalt. Han falt på lista med bogey både på 4. og 5. hull, men tok seg inn og fikk par på de fire neste hullene.

Halvveis på runden var han ett slag over par, men et flott innspill på 10. hull banet vei for en birdie, og dermed klatret han igjen. Han er ett slag bak Simpson, men ett foran fjorårsvinner Reed.

Francesco Molinari fra Italia og Jason Day fra Australia er i delt ledelse, begge sju slag under par. Begge har spilt ferdig fredag.

Det anslås at tre slag over par etter to runder vil holde til å kvalifisere seg for de to siste rundene.

