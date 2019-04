Belgisk storkamp avbrutt etter tribuneskandale

ntbsport

Det skjedde allerede i første omgang, etter at det gjentatte ganger var kastet bluss inn på banen, som ble røyklagt. Ledelsen i Anderlecht har beklaget det inntrufne og sagt at de regner med at laget vil bli dømt til taper av kampen.

– Det som skjedde er fullstendig uakseptabelt for fotballen. Vi ser svært alvorlig på det inntrufne, sa klubben i en pressemelding.

– Dette er svært uheldig. Vi hadde ikke ventet noe slikt, og vi vet ikke hvem som står bak, men vi kommer til å gjøre alt for å finne det ut. Flertallet blant våre tilhengere tar avstand fra slikt, sa Anderlecht-styreleder Michel Verschueren.

– Jeg går ut fra at Standard vil bli tilkjent seieren.

Hjemmelaget var på god vei til tre poeng da kampen ble avbrutt. Razvan Marin scoret ledermålet i det 22. minutt, og Paul-José Mpoku doblet ledelsen på straffespark etter en halvtime. Tidligere Tromsø-spiller Kara Mbodji ble utvist da han forårsaket straffen.

Rett etter ble kampen avbrutt, og den kom aldri i gang igjen.

Standard Liège er på tredjeplass blant lagene på nivå 1 i det belgiske sluttspillet, mens Anderlecht er nest sist.

(©NTB)