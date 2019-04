Arsenal tok første stikk mot Napoli

ntbsport

London-laget glitret i første omgang og gikk rett i strupen på gjestene fra Sør-Italia. Før 25 minutter var spilt hadde Arsenal scoret etter to brudd rundt midtbanen. Ramsey plasserte inn ledelsen etter et mønster-angrep, og Lucas Torreira avsluttet via Koulibaly og i mål.

Med 2–0 har Arsenal et godt utgangspunkt før returoppgjøret neste uke.

– Denne første kampen var veldig viktig for å oppnå et godt resultat. Vi fortjente å vinne, men vet at det kommer til å bli veldig vanskelig borte, sier Arsenal-trener Unai Emery til BBC.

Arsenal åpnet kampen best, og etter snaue kvarteret spilt brøt de en dårlig Napoli-pasning på egen banehalvdel. I god gammel stil rullet de rødkledde opp, og etter et nydelig angrep fikk Ainsley Maitland-Niles ballen i sekstenmeteren. 21-åringen orienterte seg og spilte til Ramsey, som plasserte inn ledelsen.

Kun ti minutter etter scoringen snappet Torreira ballen fra Fabian Ruiz midt på Napolis banehalvdel. Uruguayaneren stormet framover og ladet opp en skuddfinte før han avsluttet med venstrefoten. Skuddet gikk mot høyre, men ballen traff kneet til Kalidou Koulibaly og endret retning. Keeper Alex Meret sto utspilt tilbake og måtte se Arsenal doble ledelsen.

Sjanserikt

Hjemmelaget fortsatte med aggressivt press og nektet gjestene å bygge opp spillet. Arsenal var lenge nærmest scoring, men like før pause fikk Napolis Lorenzo Insigne en kjempesjanse. Fra elleve meter hamret dog kapteinen kula langt over mål.

Etter en god Arsenal-omgang, jevnet det seg mer ut etter hvilen. Både Ramsey, Monreal og Maitland-Niles var farlig frampå, men ingen maktet å score. Med drøye kvarteret igjen hadde Piotr Zielinski en gyllen mulighet til å score etter et perfekt innlegg fra Insigne, men polakken bommet på avslutningen fra kort hold.

Vertene kunne satt spikeren i kista og sørget for et enda bedre utgangspunkt før returkampen minutter før slutt. Ramsey klarte derimot ikke å presse kula under tverrliggeren.

– 90 minutter til

– Spill på hjemmebane er vi som vanlig veldig gode til. Vi planla å vinne kampen, men vi hadde stor respekt for dem. Det er fortsatt 50–50. Vår utfordring er å konkurrere borte. Noen ganger mister vi gnisten på hjemmebane, sier Emery.

Napoli-treneren sier han er trygg på neste møte.

– Det blir vanskelig å endre resultatet, men vi har 90 minutter til på oss, sier Carlo Ancelotti.

Arsenal ligger i øyeblikket på 5.-plass i Premier League, og den vil ikke gi mesterligaplass ved sesongslutt. De jakter dermed også finaleseier i europaligaen, ettersom det gir direkteplass i neste års mesterliga.

Hat trick av 19-åring

Seks andre lag var i aksjon i kvartfinalene i europaligaen torsdag. Chelsea knep seieren borte mot Slavia Praha etter en sen scoring fra Marcos Alonso, og London-klubben har dermed et godt utgangspunkt før returoppgjøret.

For portugisiske Benfica glitret 19 år gamle João Félix hjemme mot tyske Eintracht Frankfurt. Midtbanespilleren scoret tre mål på drøye 30 minutter etter at bortelaget hadde fått en spiller utvist allerede halvveis i første omgang. Benfica vant 4–2.

Kveldens siste oppgjør var helspansk mellom Villareal og Valencia. Gonçalo Guedes sendte Valencia i føringen etter fem minutter, før hjemmelaget utlignet. I kampens siste minutter sikret Valencia et ypperlig utgangspunkt med to scoringer, deriblant en ny Guedes-nettkjenning.

(©NTB)