Zuccarello etter scoring: – Sannsynligvis den dårligste kampen i livet mitt

Kampen var den første i den første sluttspillrunden i best av sju-serien i NHLs vestre avdeling. Zuccarello sto bak 3-1-målet i tredje periode. Nordmannen reagerte lynraskt på en retur fra Nashville Predators' keeper og satte pucken resolutt i mål.

Etter kampen var nordmannen likevel ikke spesielt fornøyd med egen innsats på isen.

– Jeg spilte sannsynligvis den dårligste kampen i livet mitt. Det var tøft der ute, men etter hvert som kampen skred fram, kom vi mer inn i det. De hadde momentum i starten, så det var en seier vi måtte kjempe for, oppsummerte Zuccarello overfor Fox Sports Southwest.

– Det er artig å spille sluttspill og starte med en seier. Dette er samtidig bare én seier, og det er en lang serie. Nå får vi glede oss over dette i kveld og deretter rette blikket videre, sa han også.

Predators åpnet best

Kampens første mål var det hjemmelaget Nashville Predators som sto for. Det var signert Roman Josi 12 minutter ut i første periode. Ledelsen varte ikke lenge for hjemmelaget, for i andre periode utlignet finske Miro Heiskanen til 1-1 for Stars på Bridgestone Arena.

Heiskanen scoret igjen seks minutter ut i tredje periode og sendte bortelaget i ledelsen, før Mats Zuccarello satte pucken i mål fire minutter senere til stillingen 3-1. Målet er nordmannens andre i Stars-karrieren. Pernell Karl «P.K.» Subban sørget for en siste nettkjenning for hjemmelaget, men det var ikke nok til å stå imot stjernene fra Dallas.

Zuccarello fikk 13 minutter og 50 sekunder på isen.

To kamper

Nordmannen har bare spilt tre kamper for Stars etter at han ble hentet fra New York Rangers rett før overgangsfristen i februar på grunn av et armbrudd i debuten 24. februar. Han gjorde comeback 2. april, dagen Stars sikret sluttspillplass. Nordmannen ble spart i de to siste grunnseriekampene.

Mats Zuccarello spilte på Stars' 2.-rekke i sluttspillkampen sammen med Jamie Benn og Roope Hinz. Før kampen har det vært spekulert rundt om han ville plasseres der eller i 1.-rekka med Tyler Seguin og Alexander Radulov. Den plassen gikk i stedet til Jason Dickinson.

– Tenker ikke på skaden

– Jeg føler meg ikke så verst, og jeg tenker ikke på skaden nå. Alt jeg tenker på er at vi må spille en veldig god kamp og ha det gøy og prøve å stjele en borteseier, sa nordmannen i forkant av kampen.

Han spilte i rekke med Benn og Hintz også i begge sine første Stars-kamper.

– Det er to veldig gode spillere. Roope er ung og veldig rask. Jamie er en superstjerne, en av de beste i ligaen. Jeg håper å skape litt energi, forechecke bra og hjelpe dem. Jeg gleder meg til å komme i gang, sa han.

Predators vant sin avdeling (100 poeng) og er i sluttspill for femte år på rad. Stars (93 poeng) er i sluttspill for første gang siden 2016.

I sluttspillet spilles det best av sju kamper. Nashville spiller hjemme i de to første, Dallas i de to neste, deretter er det annenhver gang inntil ett lag har fire seirer.

