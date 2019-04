Zidane: – Ville kjøpt Hazard med bind for øynene

ntbsport

Belgieren scoret to ganger og var så dominant at enkelte kommentatorer dro inn Diego Maradona for å beskrive hvor overlegen Hazard var.

I 2010 intervjuet den anerkjente belgiske journalisten Kristof Terreur nåværende Real Madrid-trener Zinédine Zidane. Hazard, som hadde Zidane som idol fra ung alder, kom opp i samtalen.

– Jeg hadde kjøpt Hazard selv om jeg hadde hatt bind for øynene, sa Zidane da.

Interessen er ikke kjølnet siden. Hazard har vel et år igjen av kontrakten med Chelsea. Det trolige er at han forsvinner til Real i sommer for rundt 950 millioner kroner.

Fikser selv

Hazard har ingen agent. Han og familien styrer forhandlinger, kontrakter og økonomiske spørsmål.

– De (Hazard-familien) virker trygge på at denne handelen kommer til å bli landet på et tidspunkt, sier Terreur til BBC.

Chelsea-manager Maurizio Sarri virker nesten som han har gitt opp å beholde Hazard.

– Når han spiller som i de to siste kampene, ja da er vi heldige (som har ham på laget). Jeg håper ikke at ryktene om Real Madrid er sanne. Alle trenere vil jo beholde en spiller som ham, men vi må uansett respektere Edens ønsker, sa Sarri etter West Ham-kampen.

