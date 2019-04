ntbsport

NENT-Group/Viasat har inngått en femårsavtale med rettighetshaver.

Rettighetene som er solgt utgjør omlag 40 prosent av NRKs vintersportpakke og inkluderer verdenscupen i langrenn, alpint, hopp, kombinert, snowboard og fristil. Avtalen gjelder også ski-VM i 2023 og 2025.

– Vi selvfølgelig skuffet. Disse rettighetene er viktige for oss, og vi strakk oss svært langt økonomisk for å sikre oss disse, sier redaktør for NRK Sport, Egil Sundvor i en pressemelding.