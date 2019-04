Knallhard straff for Costa

ntbsport

Det opplyser det spanske fotballforbundet på sine nettsider torsdag.

Diego Costa kjeftet på seg en direkte utvisning før pause i oppgjøret mot Barcelona 6. april. Det kokte over for Atlético-spissen etter at han følte seg snytt for et frispark.

Ifølge dommer Gil Manzan skal den tidligere Chelsea-spilleren også ha tatt tak i armen hans under protestene.

Costa får fire kampers karantene for utvisningen, samt fire kamper for å ha vært i fysisk kontakt med dommeren. Dermed er den tidligere Chelsea-spissen ferdigspilt denne sesongen, ettersom Atlético Madrid har sju seriekamper igjen å spille.

Barcelona vant for øvrig kampen 2-0.

