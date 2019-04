Keita og Firmino sikret godt Liverpool-utgangspunkt

ntbsport

Scoringer av Naby Keita og Roberto Firmino sørget for at de røde har et glimrende utgangspunkt før returoppgjøret i Portugal i neste uke.

– Vi fortjente seieren hundre prosent og vi scoret to vidunderlige mål, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp til Sky Sports etter kampen.

Naby Keita scoret sitt første Liverpool-mål i Premier League-møtet med Southampton fredag. Mot Porto slo midtbanespilleren til igjen.

Etter bare fem minutter fikk 24-åringen legge an til skudd. Ballen gikk via et motstanderbein og forbi en sjanseløs Iker Casillas. Dermed ble det 1–0 og drømmestart for Liverpool.

To mål før pause

Scoringen bidro til en fartsfylt start på kampen. Begge lag hadde muligheter til å score. Den største muligheten hadde Mohamed Salah, som bommet helt alene med Portos keeper etter en stygg feilpasning fra gjestene.

Liverpool fikk likevel sitt andre mål til slutt. Etter 26 minutter kunne hjemmelaget juble igjen. Trent Alexander-Arnold fant Roberto Firmino alene foran mål. Den brasilianske spissen spaserte enkelt inn 2–0.

Like etter pause så det et lite øyeblikk ut til at Liverpool skulle punktere kampen. Sadio Mané satte ballen i nettet etter et godt innlegg fra kaptein Jordan Henderson, men senegaleseren var i hårfin offside og målet ble ikke stående.

Ikke ufarlige

Porto var overhodet ikke ufarlige, og frustrerte Liverpool i store deler av den andre omgangen. Gjestene fra Portugal klarte derimot ikke å spille seg til de helt enorme sjansene.

Riktignok fikk spissen Moussa Marega en brukbar mulighet på tampen, men klarte ikke å få avslutningen fra god posisjon på målet.

Tøff returkamp

Returkampen spilles på Estádio do Dragão 17. april.

– Alt i alt var det en bra gjennomført kamp. Disse to rundene er som en vanlig kamp. Den første omgangen er spilt, og nå har vi litt mer enn 15 minutter på å forberede oss før andre omgang, sier Klopp til Sky Sports.

Han forventer en tøff returkamp i Porto.

– Det er fortsatt mye som gjenstår, og vi vet det. Atmosfæren i Porto kommer til å være veldig tøff for oss, men dette var et resultat vi ønsket oss før kampen. Nå har vi det og nå må vi jobbe med det, sier tyskeren.

Nytt Europa-eventyr?

I en eventuell semifinale møter Liverpool vinneren av kvartfinalen mellom Manchester United og Barcelona. De to storklubbene spiller den første av to kamper i Manchester onsdag, før det skal avgjøres i Spania neste tirsdag.

I fjor spilte Liverpool seg helt til finalen i Europas gjeveste klubbturnering. Der endte det med 1-3-tap for Real Madrid.

