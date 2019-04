Bare Camp Nou-sjokk kan redde Solskjærs United, 0-1-tap hjemme for Barcelona

ntbsport

Returkampen i kvartfinalen spilles tirsdag på Barcelonas mesterligafort Camp Nou. Der må United gjenta mirakelet fra Paris i vinter da PSG ble slått ut etter 3-1-seier.

På tribunen onsdag satt også Solskjærs far Øivind. Han fylte 75 år, og sønnen kunne gitt ham en presang av de sjeldne.

Etter ti minutter sang United-fansen Solskjær-sangen for første gang for kvelden. De fikk absolutt ikke responsen de ønsket. Halvannet minutt senere headet Luis Suárez inn 1-0 via Luke Shaw etter pasning fra Lionel Messi.

Scoringen ble først annullert da linjemannen vinket for offside. Videodømming (VAR) kom inn, og Barcelona feiret det de hadde ønsket seg: Et tidlig ledermål.

Kort etter fikk Shaw gult kort. Dermed er han suspendert i returmøtet.

Tungt

Messi ble så løpt i senk av Chris Smalling. Argentineren pådro seg det som så ut som et nesebrudd. Blodet rant før såret var plastret.

United var bra med i lengre perioder av kampen, og spesielt etter pause, uten at det ga de største sjansene. Solskjær kan reise til Spania med et realistisk håp om at laget hans er kapabelt til å score der.

Men nederlaget onsdag gjør at United har tapt hele fire av de fem siste kampene. Tirsdag kommer sesongens hittil vanskeligste oppgave for Solskjærs lag.

Borte på Camp Nou er det så godt som umulig å vinne. Barcelona har ikke tapt hjemme i mesterligaen på 30 kamper. Det er rekord. Det hittil siste nederlaget kom mot Bayern München i mai 2013.

Hardt

Før turen til Spania møter United West Ham hjemme lørdag. Etter Barcelona-reisen skal Solskjær ut i en vrien bortekamp mot Everton før slaget om Manchester mot byrival City på Old Trafford 24. april.

Fire dager senere kommer Chelsea til samme arena. Solskjærs fasit kan ha fått en real nedside innen han går inn i mai.

United kjemper for en plass blant de fire beste i Premier League. Det gir Champions League-fotball neste sesong.

