Tommy Kristiansen tilbake i Oilers

ntbsport

29-åringen har de to siste sesongene spilt for Sparta, men lysten på et comeback i Stavanger har hele tiden vært til stede.

Kristiansen hadde en klausul i sin kontrakt med Sparta som lot ham kjøpe seg selv ut av fireårskontrakten, skriver Rogalands Avis.

– Nå skal jeg på boligjakt i byen. Slå meg til ro. Jeg følte dette var riktig for meg nå. Jeg hadde mine beste år sist jeg var i Stavanger og ser fram til å komme tilbake, sier han til Oilers.no.

Stavanger slo ut Sparta i kvartfinalen i årets NM-sluttspill. Kristiansen har tidligere spilt fire sesonger i Stavanger og har fire NM-titler med klubben.

Kristiansen er for øyeblikket opptatt med VM-forberedelser med landslaget, som møter Sverige i dobbeltlandskamp i helgen.

