Hovland får selskap av fjorårsvinneren på historisk åpningsrunde

Amerikanske Patrick Reed tok karrierens første Major-seier da han henviste landsmennene Rickie Fowler og Jordan Spieth til plass to og tre på resultatlista under Masters-turneringen for ett år siden.

Etter triumfen kunne han ikle seg den ikoniske grønne jakken som tilfaller samtlige Masters-vinnere. Samtidig innkasserte han premiesjekken på 1,98 millioner dollar.

Torsdag legger den regjerende mesteren ut på åpningsrunden på den sagnomsuste Augusta-banen sammen med den norske kometen Viktor Hovland. Det ble klart da sammensetningen av «flightene» ble offentliggjort tirsdag.

Tredjemann på laget blir amerikaneren Webb Simpson, nummer 23 på verdensrankingen. Reed er nummer 18, mens Hovland figurerer helt nede på 911.-plass.

Det er ingen hvem som helst den norske golfkometen skal gå åpningsrunden sammen med. Ved siden av fjorårets Masters-seier har Patrick Reed seks seirer som profesjonell.

Webb Simpson har i likhet med landsmannen også vunnet en Major-turnering. 33-åringen gikk til topps i US Open i 2012.

Med til historien hører det at Patrick Reed har slitt den siste tiden. I forkant av Masters har han derfor søkt råd hos trenerlegenden David Leadbetter, som tidligere også har hjulpet Suzann Pettersen.

Golfsportens fremste stjerne, Tiger Woods, skal gå torsdagens åpningsrunde sammen med spanske Jon Rahm og kinesiske Li Haotong.

