Thomas Lehne Olsen senket Ranheim

Dermed har Olsen scoret alle målene for LSK på de to første kampene i årets eliteserie. Klubben står nå med fire poeng, mens Ranheim gikk på sesongens annet tap.

– Det var godt. Det er deilig at vi fikk den trepoengeren i dag. 2. omgang var en skikkelig sliteomgang, sa Olsen til Eurosport etter kampen.

Han har fått en pangstart på årets eliteserie med tre mål.

– Etter straffebommen sist var det godt å få inn et par i dag. Jeg har vært litt mer effektiv i år enn i fjor, så jeg håper det fortsetter, sa han.

LSK-dominans

LSK-trener Jörgen Lennartsson var selvsagt fornøyd med målmaskinen.

– Det er herlig. Det er et bra menneske, en bra spiller og en bra målscorer. Det er deilig når det går bra for sånne personer, sa han.

Kampen åpnet med flere muligheter til begge lag, og etter kvarteret spilt sørget Thomas Lehne Olsen for 1-0 til hjemmelaget. Fjorårets toppscorer for LSK fikk kula fra Daniel Pedersen inne i sekstenmeteren og prikket inn ledelsen. Moses skal ha noe av æren for scoringen etter at han lot kula gå til Olsen.

Lillestrøm tok mer og mer over på Åråsen, og Mats Haakenstad var nær å doble ledelsen da han klinket til med venstrefoten fra utsiden av sekstenmeteren. Skuddet gikk i tverrliggeren.

Etter en omgang der LSK var det dominerende laget, var det Ranheim som skulle få noe å juble for fem minutter etter hvilen. Eirik Valla Dønnem fikk stå mutters alene på bakerste stolpe etter en corner fra Daniel Kvande, og 28-åringen headet inn utligningen.

Ranheim nære utligning

Så var det Olsens tur igjen. Et dårlig utspill fra keeper Even Barli prøvde Dønnem å flikke videre med hælen. Ballen havnet hos Pedersen, som igjen slo til Olsen. 27-åringen dempet på brystet og skjøt før ballen traff bakken.

– Man skal ikke skylde på annet enn en dårlig prestasjon. Det er elendig av meg, sa Dønnem etter kampen.

Gjestene hang mer med i annen omgang og var nære på med tjue minutter igjen på klokka, men LSK-keeper Marko Maric vartet opp med en god redning.

Flere scoringer ble det ikke, og LSK er dermed ubeseiret på to kamper, mens Thomas Lehne Olsen er eliteseriens toppscorer med tre mål.

