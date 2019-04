Zuccarello satt hjemme da Dallas tapte

ntbsport

Den norske NHL-stjernen var ute av troppen som møtte Blackhawks på deres hjemmebane fredag. Og han kan ikke sies å ha gått glipp av noe særlig. Kampen lå an til å ende med fem mål, scoret av fem forskjellige spillere, alle på Blackhawks: Patrick Kane, Dominik Kahun, Chris Kunitz, Dylan Strom og Slater Koekkoek.

Joel L'Esperance fikk til slutt hull på byllen for Dallas og satte inn 1-5-målet i siste periode. Men ett trøstemål i overtallsspill kunne ikke endre på det faktum at Dallas gikk på en skikkelig smell. Etter at Patrick Kane til slutt la på til 6-1 for vertene, måtte Dallas gå slukøret av isen uten poeng.

Nedturen kommer bare noen dager etter at Dallas sikret seg en plass i sluttspillet, med en assist av Zuccarello. Han var tilbake i manesjen tirsdag, hans første kamp siden han brakk armen i debutkampen for sin nye klubb for en drøyt måned siden. Selv om det ble et tilsynelatende kortvarig comeback, er planen at han skal være med på sesongavslutningen mot Minnesota lørdag, og at han derfor fikk en hviledag fredag, ifølge NHL.com.

Nordmannen fikk seg for øvrig en smell i den friske armen tirsdag, men røntgenbilder viste at det ikke var noe alvorlig.

(©NTB)