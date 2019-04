Salah og Liverpool kontret inn sliteseier og tabelltopp

ntbsport

Trepoengeren satt langt inne for Liverpool, men til slutt løsnet det i flomlyset på St. Mary's. Salahs eminente kontringsmål i det 80. minutt ble ikke lenge etterpå fulgt opp med en enkel scoring fra kaptein og innbytter Jordan Henderson.

– Vi var godt organisert, presset høyt og var overalt. Men hver ball som de fikk ryddet unna, var nesten en kontring, og vi må tilpasse oss det, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp til Sky Sports.

– De scoret et fint mål. Det var ikke forsvarsspill i verdensklasse, men vi holdt oss rolige, tilføyer tyskeren.

Klopp er fornøyd med laget, og mener at det er en god mentalitet i stallen.

– Vi jobber for øyeblikket, vi venter ikke på øyeblikket, sier manageren som kaller kontringene som sikret Liverpool tre poeng for «enestående».

Avslutning i verdensklasse

Dermed inntok Liverpool tabelltoppen to poeng foran Manchester City, men sistnevnte har én kamp mindre spilt. For 25. gang denne sesongen skiftet førsteplassen eier. I høst var Chelsea på topp tre ganger, men siden har alt handlet om Liverpool og City.

Avgjørelsen falt da Southampton hadde tømt seg helt da de jaktet seiersmålet. I kjølvannet av vertenes corner ble ballen stusset ut til Salah, som satte fart og kontret inn 2-1. Det var egypterens 50. mål i Premier League. Den milepælen klarte han på bare 69 kamper. Ingen i Liverpool har gjort det raskere.

Målet var for øvrig Salahs første i serien siden 9. februar. Totalt står han med 18. ligascoringer.

– En avslutning i verdensklasse, mener manager Klopp.

Henderson trygget seieren da Roberto Firmino utnyttet fryktelig stopperspill fra Jan Bednarek. Brasilianeren serverte Liverpool-kapteinen, som enkelt kunne sette 3–1 i et åpent mål.

Aggressive

Men det startet ikke bra for Liverpool. Med aggressivt spill klarte Southampton å ryste gulljagende gjester i åpningskvarteret. Bakover glapp det nemlig for Liverpool etter ni minutter. Like foran femmeteren fikk Shane Long lov til å dempe ballen og deretter knalle inn sitt 50. Premier League-mål.

I forkant hadde danske Pierre-Emile Højbjerg stusset videre et innlegg fra Ryan Bertrand. Ballen fikk en perfekt bue og landet rett foran Long.

Shane kunne vært tomålsscorer på under en halv omgang, men han valgte helt feil fot å avslutte med. Dermed sløste han bort en gyllen sjanse alene foran Liverpool-keeper Alisson.

Offside

Etter det tok bortelaget over initiativet, og i det 36. minutt kom også uttellingen. Naby Keita satte hodet på et presist innlegg fra Trent Alexander-Arnold og ordnet 1–1. Keeperspillet til Angus Gunn var ikke det beste, men Southampton hadde størst grunn til å være skuffet over det som skjedde før utligningen. Mohamed Salah var tydelig offsideplassert i Liverpools oppbyggende angrepsspill, og gjestene skulle aldri fått muligheten til å score i den sekvensen.

Etter pause føk igjen Southampton hardt ut. De bombarderte Liverpool med innlegg fra begge sider, men klarte aldri å få 2-1-målet. Som i 1. omgang tok gjestene over spillet etter hvert, og til slutt skulle de lykkes.

Både Liverpool og City kombinerer serieinnspurten med mesterligakamper. Tirsdag møter de henholdsvis Porto hjemme og Tottenham borte til kvartfinaler i den gjeveste europacupen, mens returoppgjørene går uken etter.

I Premier League er Liverpools resterende kamper mot Chelsea (h), Cardiff (b), Huddersfield (h), Newcastle (b) og Wolverhampton (h). Manchester Citys ligaprogram består av Crystal Palace (b), Tottenham (h), Manchester United (b), Burnley (b), Leicester (h) og Brighton (b).

