Zuccarello tilbake da Dallas gikk til sluttspillet, måtte sjekkes med røntgen etter kampen

Nordmannen har vært ute av spill i en drøy måned siden at han brakk armen i debutkampen for sitt nye lag etter at han gikk fra New York Rangers i februar. Tirsdag kveld var han tilbake og i poengform da Dallas tok imot Philadelphia Flyers. Da Jason Dickinson hadde satt inn 1-0 etter halvannet minutt av første periode, gikk det mindre enn tre minutter til det var Zuccarellos tur til å vise seg fram.

Til tross for at nordmannen har hatt minimalt med spilletid siden overgangen, har hjemmepublikummet lært seg å rope taktfast «Zuke!» – som er kallenavnet han er kjent under i NHL. Det gjorde de også da han fikk pucken nesten på høyde med mål helt ute ved vantet på høyresiden. En presis pasning til Esa Lindell, og Stars ledet 2-0. Zuccarello fikk for øvrig drøyt 18 minutter på isen tirsdag.

Midtveis i 3. periode forsvant Zuccarello fra isen. Ifølge klubben ble det tatt røntgenbilder av den armen som ikke var skadd fra før. Den andre armen skal ha fått en trøkk etter en slash, men det skal ikke være snakk om noe alvorlig.

I andre periode tok vertene innpå, først ved Oskar Lindblom etter et drøyt minutt. Litt over midtveis i perioden utlignet Shayne Gostishbehere. Det hjalp lite når Alexander Radulov og Tyler Pitlick nøytraliserte Flyers' innsats ved å sørge for to nye mål og 4-2-ledelse til pause.

Tredje periode var målløs i drøyt ni minutter, men så slo Dallas til med to mål på ti sekunder. Først Blake Comeau og deretter Alexander Radulov. Dermed var Dallas oppe i 6-2, som også ble sluttresultatet.

Tirsdagens hjemmeseier smaker ekstra godt for Dallas. Med to nye poeng er avstanden ned til Arizona Coyotes så stor at Dallas er sikret en plass i årets sluttspill.

