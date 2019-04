Solskjær: – Vi har ikke råd til flere feil

ntbsport

Ashley Youngs utvisning og Chris Smallings selvmål bidro til tapet for Wolverhampton etter at United kom godt i gang og tok ledelsen i kampen etter Scott McTominays første mål for Manchester United.

Solskjær mente før kampen at United trengte 15 poeng for å sikre seg en plass blant de fire beste. Det må til om det skal bli spill i mesterligaen kommende sesong.

– Jeg er like trygg som jeg var for tre timer siden, spøkte Solskjær etter kampen.

– Jeg sa at vi trengte 15 poeng i våre sju siste kamper, og nå trenger vi 15 poeng fra de seks siste. Det blir vanskelig, men igjen: Vi er et godt lag, og det blir vanskelig for alle som skal møte oss. Dette ble en tøff kamp, og Wolverhampton fortjente å vinne, sa Solskjær ifølge Firstpost.

Ashley Young ble utvist etter to gule kort med fem minutters mellomrom. Det siste kom etter et høyt spark

- Når du har et gult kort, står du alltid i fare for å få et nytt. Det var en feil beslutning av Ashley (Young), men det skjedde i kampens hete akkurat da han nådde ballen, og foten var litt for høy. Det gjorde det litt vrient.

Solskjær sier at det ble vanskelig etter utvisningen.

- Vi klarte ikke å skape det presset vi ønsket, men vi forsvarte oss bra. Så scoret de på den første sjansen de fikk da fikk ballen innenfor 16-meteren.

