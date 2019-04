Ny VM-smell for Norges curlingherrer

ntbsport

Norge hadde tatt poeng i to runder på rad før katastrofeomgangen som avsluttet kampen. Nordmennene ga opp da Italias skip og Joël Retornaz og lagkameratene økte ledelsen til seks poeng.

Tapet var det femte på fem VM-kamper for Ramsfjells lag. Juniorlaget kvalifiserte seg for mesterskapet i Canada ved å vinne NM og har fått et tøft møte med de beste seniorlagene internasjonalt.

Tidligere i turneringen har Norge tapt 4-10 mot Sveits, 6-9 mot Japan 5-11 mot Sverige og 2-10 mot vertsnasjonen Canada.

Foruten Ramsfjell spiller Michael Mellemseter, Jørgen Myran, Andreas Hårstad og Steffen Walstad for Norge.

Canada og Sveits topper VM-tabellen med fem strake seirer. Sverige og Japan har like mange seirer, men har også tapt hver sin kamp. Norge og Sør-Korea er eneste lag uten seier så langt.

I fjor var Walstad skip for det norske laget som da ble slått ut i kvartfinalen i VM.

