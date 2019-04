Midtsjø-assist da Alkmaar klarte uavgjort mot Ødegaards lag

ntbsport

Trønderen var nest sist på ballen da Ron Vlaar sendte gjestene i føringen allerede i kampens sjuende minutt. Teun Koopmeiners doblet ledelsen før pause, men Vitesse og Martin Ødegaard klarte å slå tilbake etter hvilen.

1-2-reduseringen kom ved Matus Bero kort etter sidebytte. Thomas Butink sørget for uavgjort da han scoret snaue kvarteret før slutt.

Midtsjø og Jonas Svensson spilte hele kampen for Alkmaar, mens lagkameraten Bjørn Maars Johnsen fikk 57 minutter på topp. Martin Ødegaard spilte hele kampen for vertene, men uten å notere seg for målpoeng denne gangen.

Alkmaar ligger på 3.-plass i den nederlandske toppligaen, mens Vitesse er nummer sju.

