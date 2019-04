Kjetil Rekdal ferdig i Start

ntbsport

Etter snaut ni timer rundt forhandlingsbordet kom partene ut fra sitt drøftelsesmøte i Kristiansand ved 21.15-tiden tirsdag kveld. Da kom også bekreftelsen på at Rekdals tid i Start er omme.

I en pressemelding på klubbens nettsted opplyser Start at partene, etter konstruktive møter, har kommet fram til en avtale som avslutter Rekdals arbeidsforhold umiddelbart.

– IK Start igangsatte prosesser angående Rekdals ansettelsesforhold som følge av rapporter om forhold som var uforenlig med klubbens verdigrunnlag. Når vi likevel har valgt å inngå dette forliket, så er det av hensyn til klubben og våre ansatte og den belastningen de har stått i og fortsatt ville ha stått i dersom prosessen hadde fortsatt, sier styreleder Monica Bergin Grimstad i IK Start i meldingen.

– Belastende

I samme melding sier Kjetil Rekdal at han aksepterer klubbens behov for at de måtte gjennom denne prosessen.

– Selv om de seneste dager har vært belastende for alle involverte parter, inklusiv meg, sier Rekdal.

Deretter kom partene ned trappen i bygget forhandlingene fant sted og pratet med pressen.

– Vi pratet gjennom ganske mye, og det tror jeg var viktig. At vi brukte tid på absolutt alt. Jeg tror jeg var nødvendig for alle parter å få oppklart ting, sa Rekdal til Fædrelandsvennen.

Han beskrev de siste dagens som tøffe.

Veien videre

– Det er selvfølgelig ikke behagelig, fordi det blir så mange involverte. I mitt tilfelle så har jeg levd med dette yrket i 35 år, så jeg er kanskje litt mer erfaren enn noen andre, og kanskje tåler jeg litt mer enn andre. Men det har vært tøft for meg også, det har vært tøft for mange, sa Rekdal, som ikke ville svare på spørsmål om verken personalsaken eller det sportslige framover for klubben.

Han kunne heller ikke svare på hva framtiden bringer.

– Hvordan veien videre blir, det kan jeg faktisk ikke svare på. Det er det for tidlig å si noe om.

– Sannsynligvis blir det noe innen fotball, men jeg er ikke sikker på om det blir fra i morgen av, sa Starts eks-trener.

Ti måneder

Rekdal er historie i Kristiansand ti måneder etter ansettelsen. Han fikk jobben 1. juni i fjor. Rekdal ble hentet til klubben godt inn i forrige sesong, men han klarte ikke å styre laget unna Eliteserien-nedrykk.

De siste dagene har det kommet fram at Start var misfornøyd med Rekdal. Torsdag varslet klubben i en pressemelding at det var opprettet en personalsak mot treneren. Start fratok Rekdal alle hans arbeidsoppgaver, men sa også at han ikke var suspendert.

I helgen valgte Rekdal tross all støyen å lede Start i serieåpningen mot Aalesund til tross for at klubben anmodet ham å ikke gjøre det. Start tapte kampen 0–1 hjemme.

Start har et veldig gjennomtrekk av trenere de siste årene. Hele seks mann har hatt ansvaret for A-laget siden høsten 2015: Mons Ivar Mjelde, Bård Borgersen, Steinar Pedersen, Mick Priest, Mark Dempsey og Rekdal.

