Henrik Jakobsen ute med korsbåndsskade

26-åringen selv håper ifølge en pressemelding fra håndballforbundet selv å være tilbake første kvartal 2020.

Det var i Toulouses' siste kamp mot Saint-Raphael i forrige uke at uhellet var ute. Undersøkelser viste et avrevet korsbånd og en skadd menisk.

Romerikingen er forespeilet en rehabiliteringstid på rundt ett år.

– Jeg var uheldig i en landing etter et skudd og fikk en vridning i kneet. Jeg kjente fort at noe ikke var helt som det skulle være, men jeg hadde et håp om at MR-bildene ville være positive. Det var de ikke, sier Henrik Jakobsen.

– Planen er nå å gjennomføre en operasjon, deretter venter en lang opptreningsperiode, forteller Jakobsen.

Strekspilleren debuterte for landslaget i 2015. I januar var han en del av Christian Berges mannskap som kapret VM-sølv i Herning. Frankrike-proffen står med 41 landskamper og 36 scoringer for Norge, men har ingen planer om at det skal stoppe der.

Skaden betyr at Henrik Jakobsen går glipp av EM som delvis spilles på hjemmebane, og det blir også knapt med tid med tanke på eventuell OL-kvalifisering i april neste år.

