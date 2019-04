Pickford i søkelyset etter mulig gateslagsmål

ntbsport

Det er det engelske nyhetsbyrået PA som melder at det foreligger en video der Pickford er involvert. Bildene skal vise Pickford i en bar og også at han blir dratt bort fra det som ser ut til å være et slagsmål ute i en gate.

PA vet ikke hvem som står bak videoklippene. Disse er spredt bredt på sosiale medier mandag.

Pickford spilte for Everton i 2-0-seieren over West Ham lørdag. Videomaterialet skal være fra hans hjemby Sunderland og stamme fra søndag kveld.

– Vi ser på saken etter å ha blitt gjort oppmerksom på at en av våre spillere kan være involvert, skrev Everton i en pressemelding.

