Styreleder: – Det er en surrealistisk situasjon

Lørdag ledet Kjetil Rekdal Start, mot klubbledelsens vilje, etter at han før helgen ble løst fra alle hans treneroppgaver. Klubben begrunnet det med en pågående personalsak, noe Rekdal selv sier han ikke kjenner til.

Etter flere møter mellom Rekdal og hans advokat endte likevel 50-åringen med å ta plass på trenerbenken da Aalesund kom på besøk i seriepremieren. Fredag sendte Start ut en pressemelding der de skrev at Johannes Tor Hardarsson og Andreas Jensen skulle lede laget.

– Den beslutningen har vi stått ved i hele dag, og den har Kjetil (Rekdal) valgt å ikke følge, sier styreleder i Start En Drøm, Christopher Langeland til NTB.

Investorgruppen «Start En Drøm» finansierer driften av Start IKs fotballvirksomhet.

Ville fulgt ordre

Styrelederen fikk spørsmål om han er skuffet over Kjetil Rekdal og at han gikk imot sin egen arbeidsgiver.

– På en arbeidsplass ville i alle fall jeg ha forholdt meg til de ordrene jeg fikk av min leder. De ville jeg fulgt, svarte Langeland.

I og med at Rekdal allerede fredag varslet at han ville lede laget i lørdagens kamp, kom det ikke som lyn fra klar himmel at treneren dukket opp til kampstart.

– Men det er en surrealistisk situasjon. Jeg hadde ikke i min villeste fantasi at det skulle ende opp sånn, sier styrelederen som påpeker at styret kun forsøker å gjøre det beste for klubben.

Må opptre ryddig

– Og da er det kjempekjedelig at fokuset i dag skal gå kun på det (konflikten), og ikke på de flotte guttene, som dessverre tapte. Det er bare leit, sier Langeland.

Selve kampen tapte Start 0–1 etter en sen scoring av Pape Habib Gueye. Underveis fikk Rekdal mye støtte fra publikum.

– Vi kan ikke snakke så mye om denne situasjonen siden det er vi som er arbeidsgiver, men Kjetil er en veldig populær mann. Vi må opptre ryddig og følge de retningslinjene som er i arbeidsmiljøloven i en sånn prosess. Men så lenge vi vet at vi gjør det riktig så er det helt ok for oss, da får det heller ta litt tid.

