Matchvinner «Mos» avgjorde i Drammen

Med Pedersen tilbake fra skade og Abdellaoue fortsatt i scoringsform, serieåpnet Strømsgodset med tre poeng hjemme mot Haugesund. Målene rant inn før pause, men Abdellaoue ble matchvinner med sin scoring 20 minutter før full tid.

– Det var deilig. Det er viktig å få en bra start med tre poeng. Fullt fortjent. Vi kunne ha scoret flere mål, sa 30-åringen til Eurosport etter kampen.

Kampen åpnet med et smell, og allerede etter 45 sekunder skaffet Jonathan Parr straffe til Strømgsodset da han ble felt like innenfor sekstenmeteren. Fra straffemerket sørget Pedersen for en drømmeåpning i eliteseriereturen. 28-åringen pådro seg en stygg skulderskade sist høst og mistet sesonginnspurten.

Målshow

Godset hadde initiativet og trillet ball, men etter drøye halvspilt omgang fosset Haugesund Ibrahima Wadji framover og skaffet frispark. Fra rundt 22 meter hamret Alexander Stølås til med venstreslegga, og kula føk i nærmeste kryss.

Åtte minutter senere ble tilskuerne vitne til en ny fin scoring da Johan Hove klinket til fra distanse. 18-åringens første eliteseriemål sørget for ny Godset-ledelse.

Den skulle vare i kun ti minutter, for like før pause dunket Haugesunds Niklas Sandberg til etter en retur ut i sekstenmeteren. Avslutningen gikk i tverrligger og ned i keeper Viljar Myhra og i mål.

Jostein Grindhaug, som tok over etter Eirik Horneland som Haugesund-trener, måtte se seg fornøyd med 2-2 til pause.

«Mos» avgjorde

Annen omgang gikk betraktelig roligere for seg, men med 20 minutter igjen sendte Jakob Glesnes i vei et frispark på Helge Sandvik i Haugesund-buret. Han ga retur, og den sendte høstsesongens formspiller, Abdellaoue, enkelt i nettet.

Med kvarteret igjen var det duket for Martin Samuelsen i eliteserien. 21-åringen er tilbake i fødebyen Haugesund på lån fra West Ham. Etter sekunder på banen kunne han utlignet, men unggutten maktet ikke å få vridd kroppen godt nok rundt ballen.

Gjestene presset på for utligning, men verken Samuelsen eller Sondre Tronstad maktet å score. Dermed ble det tre poeng og en god start for Bjørn Petter Ingebretsens menn.

– Vi gjør en helt ok bortekamp. Vi slipper ikke til så mye, og de scorer på det de har. Vi har en tendens til å slippe inn litt mye mål for tiden, så det må vi få rettet opp, konkluderte Haugesund-kaptein Christian Grindheim.

Strømsgodset har en tøff sesongstart. Drammenserne møter Brann, Mjøndalen og Rosenborg i de tre neste kampene. Haugesund møter Sarpsborg 08, Ranheim og Stabæk.

