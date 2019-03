Drømmedebut for Vilhjálmsson da Vålerenga slo Mjøndalen

ntbsport

Vålerenga gjorde stort sett som de ville med nyopprykkede Mjøndalen da de innledet eliteserien på eget gress lørdag. Hjemmelaget rullet opp det ene angrepet etter det andre, men det var kun VIF-debutant og eks-RBK'er Mattias Vilhjalmson som fikk nettkjenning i hovedstaden.

– Det er sånn vi ønsker å spille. Det er en lettelse og nytelse å se gutta spille. Dette er en kjempestart for oss, sa VIF-trener Ronny Deila til Eurosport etter at tre poeng var i boks.

At seieren ikke ble større kan gjestene takke keeperdebutant Julian Faye Lund for. 19-åringen holdt Mjøndalen inne i kampen med flere solide redninger, men måtte kapitulere to ganger.

20 minutter inn i kampen Da la Sam Adekugbe hardt inn fra høyre og Vilhjalmson sendte kula i nærmeste hjørnet på første touch.

Kort tid senere var Bård Finne nær ved å doble ledelsen da han banket ballen i stanga.

– Vi møtte et lag som er bedre en oss, sa Mjøndalens trener Vegard Hansen.

Islandsk dobbel

Det var Vilhjalmson som skulle doble ledelsen da han satte inn sitt andre for dagen, 20 minutter før full tid. En innøvd cornervariant bar frukter da Finne slo ballen hardt og flatt mot islendingen. Den ferske VIF-spissen traff ikke rent, men ballen gikk likevel over Faye Lund, via bakken og i mål.

– Jeg skåret med leggskinnet, men det var fint, sa islendingen til Eurosport om scoringen.

Etter at annen omgang hadde startet slik den første sluttet, var Mjøndalen på vei til å spille seg inn i kampen på det tidspunktet.

Ti minutter før full tid gikk Deyver Vega i bakken etter en duell inne i feltet. 8055 tilskuere var sikre på at dommer Kristoffer Hagenes skulle peke på straffemerket, men Hagenes dro i stedet opp det gule kortet for filming. Da hadde costaricaneren vært på banen i ett minutt.

Nær redusering

Mot slutten av kampen slapp hjemmelaget foten av gassen, og Mjøndalen var nær ved å redusere flere ganger. Sondre Liseths skudd fra kloss hold traff midt på VIF-keeper Adam Larsen Kwarasey. Returen ryddet hjemmelagets forsvarere unna.

William Sell fikk sjansen fra skrått hold, men banket ballen utenfor mål. I tillegg var Fredrik Brustad og Tonny Brochmann nær å finne nettmaskene, men VIF-keeperen holdt unna.

– Det var kjedelig. Hadde vi fått den sluttspurten med bare ett mål bak kunne det blitt spennende, sa MIF-trener Hansen til Eurosport.

Dermed kunne Vålerenga juble for tre poeng i seriepremieren. Neste runde tar Vålerenga turen til Kristiansund, mens Mjøndalen tar imot Bodø Glimt.

Tidligere lørdag vant Odd 3–2 hjemme mot Brann. De resterende kampene spilles søndag og mandag.

