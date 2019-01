ntbsport

Lisa Vittozzi sørget for at det ble to italienere på seirspallen. Hun var slått med 16,2 sekunder.

Marte Olsbu Røiseland gikk ut som nummer tre, men ødela langt på vei sjansene sine på første skyting. Hun endte på fjerdeplass, slått med 33,9 sekunder.

Tiril Eckhoff ble nummer 12 og Ingrid Landmark Tandrevold nummer 17.

(©NTB)